【大行點睇】里昂上調舜宇目標價　指其為智能駕駛及VR領域的港股首選股

里昂發表研究報告指出，舜宇光學(02382)去年12月的出貨量於市場預期之內，而去年其Android智能手機裝置及車載業務是充滿挑戰的一年，但其蘋果公司鏡頭設備、車載鏡頭、光學雷達(LiDAR)、虛擬實境(VR)/擴增實境(AR)及紅外業務發展不錯。

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該行將舜宇的2021及2022財年盈利預測，分別下調16及19%，維持對其「買入」評級，視其為智能駕駛及VR領域的港股首選股，對其目標價由291元小幅上調至293元。

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