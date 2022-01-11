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【牛肉通脹】Omicron導致工人短缺　美國牛肉價格上漲

商業 17:05 2022/01/11

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近日各大快餐連鎖店紛紛推出植物肉產品，惟「真正」的牛肉卻現缺貨危機。（法新社圖片）

近日各大快餐連鎖店紛紛推出植物肉產品，惟「真正」的牛肉卻現缺貨危機。據彭博報道，受Omicron變種病毒影響，肉品加工廠的生產放緩，美國牛肉價格升至去年11月以來最高，可能加劇原本已甚嚴重的食品通脹。

【植物肉商機】繼麥當勞推植物肉漢堡McPlant　Pizza Hut菜單新增Beyond Meat香腸

根據美國農業部數據，上周牛肉產出數量較1年前下跌5.3%，周一（3日）的批發價格攀升1.8%，漲幅是自去年8月以來最大。

肉類加工廠暫未關閉

肉類價格因疫情成為焦點。疫情爆發初期，北美最大的幾間肉品場關閉設施，導致價格上漲。雖然目前肉類加工廠暫未因Omicron而關閉，不過因食品通脹，產量放緩只會加劇價格的上漲。

美國大宗商品投資管理公司US Commodities總裁Don Roose表示，「牛肉市場因工人持續曠工，價格有持續上脹的趨勢。」

根據聯合食品和商業工人國際工會（United Food and Commercial Workers International Union），其肉品包裝部門副總裁Mark Lauritsen表示，部分工廠近日的缺席率約有8%，高於平日4%至5%。但他表示，「肉類加工廠的情況不會像一般行業的情況那麼糟糕。」他認為，疫苗接種率高有助減少缺勤。


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【中小企營商】中小企2021年12月業務收益按月升至46.0　地產業和批發業升幅高於整體水平

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責任編輯：李智美

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