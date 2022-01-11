【學童停課】小學幼稚園和幼兒中心周五前停面授課 5至11歲兒童農曆年假後可接種科興

第5波疫情持續擴散，政府宣布，全港小學、幼稚園和幼兒中心本周五（14日）或之前暫停面授課堂和所有校內活動，直至農曆新年假期結束，中學則繼續面授課堂。

行政長官林鄭月娥周五出席行政會議前會見傳媒時宣布停課，她指，香港已出現兒童感染2019冠狀病毒病的個案，三名幼童在家中被家人傳染，但在確診前仍繼續上學，導致他們就讀的幼兒中心或幼稚園暫時關閉，老師和同學也要入住檢疫中心。

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她續稱，儘管當局已進行大量工作，找出多宗確診個案，但社區仍存在隱形傳播鏈。此外，衞生署資料顯示，近月有學校爆發上呼吸道感染個案，主要涉及幼稚園、幼兒中心和小學，病徵與感染Omicron變異病毒株相似，恐怕當局也難以區分。她表示，暫停面授課堂無疑會影響兒童身心發展，但考慮到上述原因，政府不得不作出這項艱難的決定。

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政府也銳意將疫苗氣泡擴大，林鄭月娥並宣布，因應專家早前批准兒童可接種科興疫苗，政府會把疫苗接種擴展到5至11歲兒童。若疫情受控，小學和幼稚園都在農曆年假後才復課，屆時當局會在學校逐步為學生接種疫苗。

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林鄭月娥表示，近日接種首劑新冠疫苗的市民明顯增多，截至昨日，接種首劑疫苗的合資格市民已升至74.7%，長者接種率也持續上升。下月24日疫苗氣泡擴大措施生效，距今尚有約44天，如能維持每天兩萬劑首劑接種量，已接種疫苗的合資格市民可望增加13個百分點，屆時接種率會高達87.7%，即接近九成。

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為進一步加強疫苗接種服務，政府月底會增加中山紀念公園體育館、界限街體育館（一號及二號）兩個社區疫苗接種中心，屆時共14間社區疫苗接種中心為市民提供服務，令每月能提供的疫苗接種量超逾130萬劑。

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記者：陳詠妍