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【大行報告】 內險復甦前景將放緩 摩通看淡平保 一舉下調目標價近4成

股樓投資 16:55 2022/01/11

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摩通發表研究報告指，去年中國壽險公司股價出現大幅回調，但行業是否能重新審視，仍為時尚早。該行指，在今年首季的新償付能力框架（C-ROSS II）下，並不預期內地大型險企的資產負債表規模會出現重大下降或資產配置出現變化，但基於內地銷售流程趨嚴等情況，估計內險今年首季銷售表現將令人失望，今年餘下時間業務復甦前景放緩。

同場加映﹕【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

該行指，由於近期中國平安（02318）缺乏催化劑，因此將其投資評級下調，由增持降至中性。另將中國人壽（02628）的2022財年新業務價值增長預測下調5%，至7%的個位數增長。然而，在中港保險股中，該行較為看好友邦保險（01299）及中國財險（02328），主要因其收入增長多元化，以及收益具防禦性，均予「增持」。

摩通對保險股投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧

目標價 新業務價值 中國財險（02328） 大行報告 中國平安（02318） 中國人壽（02628） 友邦保險（01299） 金融

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