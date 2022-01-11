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【e利是】恒生推新春大抽獎送8,888份獎品　頭獎送8份8,888元現金獎（附參加資格）

Hot Talk 16:49 2022/01/11

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恒生客戶可以製作專屬的新春WhatsApp貼紙，經由HARO WhatsApp收取後，再傳送給親友送上賀年祝福。

今年又要在疫情下過農曆新年，各大銀行都大推電子利是（e利是）。繼HSBC滙豐推出自選賀詞的動畫電子利後，恒生銀行 （00011） 都推出「派e利是」功能，又大搞新春大抽獎，送出8,888份獎品，更有機會贏取高達8,888元的現金獎，名額共8個。

恒生同時宣布，周三（12日）起開放網上預約新鈔兌換服務，客戶可透過恒生e-Banking，預約兌換日期（1 月17日至22日任何一天）、時間和分行兌換1套新鈔套裝。每份新鈔套裝總值4,000元，包括50張20元新鈔、20張50元新鈔及20張100元新鈔。

恒生全線地面分行將在周四（13日）起提供兌換新鈔服務。恒生建議客戶前往分行前，可預先透過恒生個人流動理財服務應用程式，遙距使用櫃位手機取票服務，減省在分行內等候的時間。

一文看清發鈔行換新鈔安排　滙豐推自訂賀詞電子利是應節、渣打利物浦「助陣」｜【下一頁】

恒生Mobile App的全新「派e利是」功能，提供一套3款充滿新年特色且意頭十足的e利是封予客戶選擇，並可配以自訂的祝賀字句。

恒生：去年農曆新年轉數快交易量升60%

恒生表示，去年農曆初一至初七期間，客戶使用「轉數快」的交易量按年增長超過60%。今年，特別推出「派e利是」功能，客戶在手機應用程式可以派發電子利是予親友，同時可在一套3款e利是封中任擇其一，並配以自訂的祝賀字句，又可以在恒生的推廣網站製作專屬的新春WhatsApp貼紙。

在1月23日至2月20日期間，客戶凡透過恒生Mobile App派發e利是、進行轉數快轉賬、設定恒生為轉數快預設收款銀行，或製作專屬的新春WhatsApp貼紙後，均可於HARO WhatsApp參加新春大抽獎。

新春大抽獎獎賞，包括：價值8,888元的現金獎賞
（8 份）、價值880元的HKTVmall電子購物禮券（80 份），以及價值38元的Price.com.hk Price網購禮券（8,800份）。

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