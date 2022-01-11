  • 17°C
香港時間 : 2022111日 (二) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳洲邊防局查祖高域簽證 或涉虛報行蹤

環球社會熱點 17:05 2022/01/11

分享：

網球男單一哥祖高域入境澳洲時被取消簽證，其後成功入稟法院推翻澳洲政府決定。惟事件仍未完結，有媒體報道指澳洲邊防局正調查祖高域簽證申報內容。據報祖高域稱入境2周前並未外遊，但有人引述社交媒體帖文指他本月初曾到訪西班牙。

祖高域重返墨爾本球場訓練 家人拒答染疫無隔離 【下一頁】

《衛報》報道，祖高域（Novak Djokovic）申請澳洲入境簽證時報稱，過去2周並未外遊。 惟有人於葡萄牙網球運動員Jose Morgado社交媒體上帖文發現，祖高域在塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）過聖誕，但在1月4日由西班牙飛抵澳洲。

澳洲邊防局（Australian Border Force）介入調查，研究祖高域有否虛報行蹤。據悉祖高域提交聲明中附有警告指，提供虛假或誤導信息屬嚴重罪行，或會有民事處罰。但祖高域在1月6日與澳洲邊境官員交流中表示，聲明由經紀人填寫， 而他申請澳洲網球協會醫療豁免時，並未被問及入境前2周行程。

祖高域勝訴獲釋 澳洲強調保留驅逐權利 (第二版) 【下一頁】

雖然祖高域勝訴，但澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）仍可行駛個人權利，取消祖高域簽證並將他驅逐出境。據悉若霍克若認為祖高域對公共安全構成威脅，或取消其簽證符合公眾利益，即可決定取消。報道分析指，若霍克決定取消簽證，祖高域很可能再次提出上訴以參加澳網。

塞爾維亞總理布爾納比奇（Ana Brnabić）周二（11日）早上與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）通話，要求澳洲當局公平對待祖高域，尊重他的權利，需在本周末澳網開賽前獲得適當訓練條件。莫里森回應，澳洲邊境政策沒有歧視，旨在防止新冠疫情蔓延。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

祖高域重返墨爾本球場訓練 家人拒答染疫無隔離
今日
祖高域重返墨爾本球場訓練 家人拒答染疫無隔離
祖高域勝訴獲釋 澳洲強調保留驅逐權利 (第二版)
2022/01/10
祖高域勝訴獲釋 澳洲強調保留驅逐權利 (第二版)
祖高域確診頭兩日 唔戴口罩出席多場公開活動
2022/01/09
祖高域確診頭兩日 唔戴口罩出席多場公開活動
祖高域上月確診新冠肺炎 發聲感謝世界各地支持（第二版）
2022/01/08
祖高域上月確診新冠肺炎 發聲感謝世界各地支持（第二版）
酒店污糟兼行李被沒收 祖高域母形容待遇不人道
2022/01/07
酒店污糟兼行李被沒收 祖高域母形容待遇不人道

你可能感興趣

祖高域重返墨爾本球場訓練 家人拒答染疫無隔離
今日 12:05
祖高域重返墨爾本球場訓練 家人拒答染疫無隔離
祖高域勝訴獲釋 澳洲強調保留驅逐權利 (第二版)
16:05 2022/01/10
祖高域勝訴獲釋 澳洲強調保留驅逐權利 (第二版)
祖高域確診頭兩日 唔戴口罩出席多場公開活動
18:27 2022/01/09
祖高域確診頭兩日 唔戴口罩出席多場公開活動
疫情 簽證 運動員 網球 祖高域 莫里森 澳洲 澳洲網球公開賽 西班牙 塞爾維亞

上一篇文章

土庫曼「地獄之門」燒足半世紀 俄專家質疑難滅火

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月11日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

石原里美宣布懷孕 今年春季預產期（第二版）
石原里美宣布懷孕 今年春季預產期（第二版）
亞洲首富7.7億收購紐約文華東方 較07年估值大跌
亞洲首富7.7億收購紐約文華東方 較07年估值大跌
塞浦路斯現Omicron與Delta結合變種 命名Deltacron
塞浦路斯現Omicron與Delta結合變種 命名Deltacron
新型冠狀肺炎全球疫情（01月11日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月11日 時間17:00）
【Deltacron】英流行病學家質疑 或為實驗室交叉污染
【Deltacron】英流行病學家質疑 或為實驗室交叉污染
【英國疫情】累計逾15萬人死亡 約翰遜：巨大損失
【英國疫情】累計逾15萬人死亡 約翰遜：巨大損失
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款