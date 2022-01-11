澳洲邊防局查祖高域簽證 或涉虛報行蹤

網球男單一哥祖高域入境澳洲時被取消簽證，其後成功入稟法院推翻澳洲政府決定。惟事件仍未完結，有媒體報道指澳洲邊防局正調查祖高域簽證申報內容。據報祖高域稱入境2周前並未外遊，但有人引述社交媒體帖文指他本月初曾到訪西班牙。

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《衛報》報道，祖高域（Novak Djokovic）申請澳洲入境簽證時報稱，過去2周並未外遊。 惟有人於葡萄牙網球運動員Jose Morgado社交媒體上帖文發現，祖高域在塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）過聖誕，但在1月4日由西班牙飛抵澳洲。

澳洲邊防局（Australian Border Force）介入調查，研究祖高域有否虛報行蹤。據悉祖高域提交聲明中附有警告指，提供虛假或誤導信息屬嚴重罪行，或會有民事處罰。但祖高域在1月6日與澳洲邊境官員交流中表示，聲明由經紀人填寫， 而他申請澳洲網球協會醫療豁免時，並未被問及入境前2周行程。

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雖然祖高域勝訴，但澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）仍可行駛個人權利，取消祖高域簽證並將他驅逐出境。據悉若霍克若認為祖高域對公共安全構成威脅，或取消其簽證符合公眾利益，即可決定取消。報道分析指，若霍克決定取消簽證，祖高域很可能再次提出上訴以參加澳網。

塞爾維亞總理布爾納比奇（Ana Brnabić）周二（11日）早上與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）通話，要求澳洲當局公平對待祖高域，尊重他的權利，需在本周末澳網開賽前獲得適當訓練條件。莫里森回應，澳洲邊境政策沒有歧視，旨在防止新冠疫情蔓延。

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責任編輯：李俊儀