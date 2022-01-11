【TSLA】大摩上調Tesla目標價至1300美元　因加速領先電動車同業

▲ Tesla上季交付量勝預期

特斯拉Tesla（美：TSLA）上季在全球交付30.86萬輛汽車，創Tesla單季交付紀錄，也明顯好過市場預期的26.3萬輛。摩根士丹利上調Tesla目標價至1300美元，重申「買入」評級，該行分析師Adam Jonas稱，Tesla上季交付量比他預期高出20%，並把2022年交付量預期從此前的122萬輛上調至146萬輛。

Jonas稱，有跡象顯示，Tesla正在加速領先其他電動車同業，這對行業來說不應被視爲一個積極因素。

高盛也上調了Tesla目標價，由1125美元升至1200美元，及把Tesla加入其2022年首選股名單，原因是第4季度交付強勁，認為是今年及明年銷量進一步增長的信號。

高盛分析師Mark Delaney指，Tesla在電動車領域擁有多個領先優勢，包括硬件和軟件方面的垂直整合、充電站生態系統、充電站網絡和品牌，及在太陽能和存儲領域的增長潛力等，預計隨著Model Y增產，及奧斯汀、柏林工廠投產，Tesla中期利潤率將會提高，軟件收入佔比的增加將會提升其長期利潤率。

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編輯：區嘉俊

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