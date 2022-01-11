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【人才爭奪】元宇宙掀挖角戰　微軟HoloLens團隊損失近百名人才

科技 17:33 2022/01/11

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有微軟前員工透露，在元宇宙商機起飛之際，微軟AR頭戴裝置HoloLens開發人員遭大舉挖角，競爭對手紛紛提出優厚條件，有些甚至開出兩倍年薪的高價。

自Meta提出元宇宙（Metaverse）概念後，引起市場討論，甚至在矽谷掀起人才爭奪戰。其中專注研發擴增實境（AR）產品的微軟被大舉挖角，損失近百名研究AR技術的員工。

【2022展望】阿里巴巴公布十大科技趨勢 元宇宙竟榜上無名？

據《windowscentral》報道，有微軟前員工透露，在元宇宙商機起飛之際，微軟AR頭戴裝置HoloLens開發人員遭大舉挖角，競爭對手紛紛提出優厚條件，有些甚至開出兩倍年薪的高價，當時微軟AR團隊的員工約有1,500人。微軟拒絕回應有關HoloLens團隊人事變動的消息，但表示人才流失是許多企業經常面對的挑戰，公司會盡其所能挽留員工，並在有需要時增聘人手。

【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職 由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO

去年10月，Facebook宣布將公司改名為「Meta Platforms」，展示其將營運重心轉至「元宇宙」。Meta表示，在AR、VR部門的投資可能會令2021年營業利潤減少約100億美元，同時積極強化競爭力。公司將僱用更多員工來開發元宇宙產品，包括未來5年計劃在歐洲增聘1萬名員工。

隨著科技巨頭積極進軍AR/VR領域，令到有AR/VR經驗的工程師變得炙手可熱。據職位搜尋平台Indeed的數據顯示，在2021年12月，在該平台上提到「元宇宙」的職位數量，高達2020年同期的10倍以上。

【LinkedIn】打造成職場版Clubhouse LinkedIn增直播平台

責任編輯：廖淑瑩

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