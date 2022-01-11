【小老闆生意經@iM網欄】第五波疫情來襲 本地零售難見起色

本地新一波疫情來襲，早前政府公布新一輪防疫措施，繼2月底要擴大疫苗氣泡計劃之外，更要禁晚市堂食14天。不少市民均表示，已打齊兩針，甚至三針的市民，仍然不可以外出堂食，認為政府這個做法是不合理，加上不少傳播是經午飯時傳染，如今只停晚市卻不停午市的效用性是否那麼大，令不少人質疑。

農曆新年在即，政府突然公布停晚市堂食，令很多原本想外出預訂吃團年飯的人感到失望。政府的政策稍有變數，不少市民感到無所適從。而筆者作為小商戶，生意同樣受到影響。根據之前停晚市堂食的經驗，晚上街上的人流明顯大減，除了餐飲業受到影響，零售業同樣受到影響。難得在12月聖誕假期的本地零售業漸見起色，如今相隔不到一個月，零售業再遇冷，的話打撃了不少商人在本地做生意的信心。

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消費券對各行各業刺激作用有限

而在周二(1月11日)，市場傳出擬推出第五輪「防疫抗疫基金」，政府希望幫助食肆、零售業及娛樂處所等受影響行業及從事員度過年關。根據之前發放抗疫基金經驗，惠及的商戶數目有限，基金的金額亦不算很多，舶在香港寸金尺土的地方，這類基金只是幫補到商戶一兩個月的租金，未計及其基本生計，相信這一個月不少行業的生意都會很難捱。

早前政府統計處公布11月本港零售銷售數據。11月本地零售銷售額按年升7.1%，為連升10個月，但按月增長放緩5個百分點，以及遜市場預期。而總銷貨價值的臨時估計為307.2億元。而從去年1月至11月的銷售數據看，在政府發放消費券的初期，整體零售銷售金額明顯較之前見增長。而政府分3期發放消費券的3個時期，當月的零售銷售金額增長好明顯一次比一次減弱，反映消費券的帶動效應減弱。

而事實上，消費劵主要帶動的是家電類的消費品銷情，而不是全部行業的銷情因消費劵的派放而見大幅增長，當中又以智能手機、電器等銷售增長幅度最為明顯。未知第五波疫情會持續多久，亦未知政府會否因此再度發放消費劵。惟以筆者之見，疫情的影響性很大，即使政府補貼也好，亦難令各行各業的商家可以持續站穩陣腳吧。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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