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跑馬地服務式住宅The Unit月租8,700 　廚廁床一眼睇晒　實用面積91呎

股樓投資 17:03 2022/01/11

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英皇國際（00163）發展，位於跑馬地奕蔭街的服務式住宅項目The Unit，自2018年開始招租，最細一伙實用面積僅91平方呎，比私家車車位標準面積約135平方呎細。市場消息指，項目近期錄一宗租務成交，單位為低層B室，實用面積91平方呎，月租8,700元，呎租約96元。 

從項目網頁圖片可見，單位內櫳「一眼睇晒」，靠窗放置一張單人床，床尾擺放一部電視，電視上有吊櫃。值得留意的是，床頭旁是浴室，而浴室對面是開放式廚房，有鋅盤、電磁爐。 

    點擊圖片放大
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【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

資料顯示，The Unit位於跑馬地奕蔭街17至19號，提供68個單位，全數單位只供出租，設三種房型，一律開放式設計，不設露台及工作平台，建築面積由209平方呎起，至最大414平方呎。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 跑馬地 服務式住宅 英皇

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