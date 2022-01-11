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【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

iMTV＋ 19:30 2022/01/11

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其他股評時段:

1月11日

00:55 港股成交、市寬仍未算健康
01:40 恒指4日彈1,100點
02:36 如何判斷恒指見底未？
04:35 今年美股加息3次？
07:00 恒指高低腳？
08:40 如見底，恒指升幾多？
09:58 00939 建行
11:27 00700 騰訊、科技股回升
12:55 內房翻生？
16:10 有心人假冒溫傑
18:15 00005 滙豐控股
22:25 回顧七小福 02319 蒙牛乳業
23:24 00291 華潤啤酒
24:30 06110 滔博
24:58 00388 港股所
25:40 01799 新特能源
26:50 02130 嘉泓物流
34:30 Q&A 00753 中國國航
35:57 02013 微盟 
39:24 01313 華潤水泥
41:30 01658 郵儲銀行
43:20 02331 李寧
44:33 01877 君實生物
45:20 03669 永達汽車
48:00 03187 三星高息房託
50:25 00175 吉利汽車
51:55 02869 綠城服務
52:35 00883 中國海洋石油


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欄名 : 溫股知新

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