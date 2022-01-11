【晚市禁堂食】玩具店門市人流跌4成　網店業務難彌補

▲ 政府再推禁晚市堂食措施影響零售業，有市民表示轉而購買電子遊戲在家消遣，有商戶稱門市人流大跌四成，網店生意難補門市損失，而電子遊戲類影響較輕。（受訪者提供 圖片）

因應Omicron 變種病毒疫情擴大，政府再推禁晚市堂食措施，亦同時影響零售業，各區大型商場人流大幅減少。雖然有市民表示晚上未能外出用膳，轉而購買電子遊戲，但玩具、電腦等零售都有難處。有商戶稱門市人流大跌四成，網店生意難補門市損失，而電子遊戲類影響較輕。

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受訪市民黃小姐指，近日因晚市禁堂食，在家重拾遊戲機，因此花費千多元購買新遊戲。另一受訪者李小姐則表示，晚市禁堂食未能相約朋友吃飯，減少外出消費。由於晚上不能光顧大部分娛樂場所，故整體消費意慾下降，惟考慮購買遊戲轉而在家消遣。

兒童玩具跌幅大

擁有多間分店的「精品玩具」表示，晚市禁堂食令外出用餐的逛街人數減少，直接影響店面人流及生意額。當中旺角店人流跌幅最大，達約4成；荃灣店亦減少3成半。

該品牌總經理Ray Chan透露，兩店周末生意額比堂食禁令生效前，損失近3成，當中以兒童玩具銷售跌幅最大。因疫情令家長減少在周末與子女外出消費，以及舉辦生日派對等，變相減少購買玩具和禮物等消費機會。由於市民已習慣疫下新常態，網店業務早前已平穩增加，來到第5波疫情並未見特別上升。

另一電腦店Centralfield則指，聖誕年末及農曆年前為傳統腦場淡季，而早於11月已預計疫情影響會延續。該店店長黃先生認為，近日收緊晚間堂食後，人流及生意額下跌已在預計之內。其位於深水埗的門店人流大跌，「條巷一眼望晒」，周末人流僅餘往日三成，並集中在下午3至6時左右。

黃先生稱，雖然網店生意有近1成增長，客人購物種類較廣，仍難彌補門市客人流失。目前會著手更新店面佈置，準備農曆年後為下一波消費旺季給客人新鮮感，並加強社交媒體的網店宣傳。

遊戲產品相對穩定

另一遊戲零售商nsew任天堂正規商品販賣店店長林先生表示，禁堂食實施後對不同分店影響各異，雖然尖沙咀及深水埗兩間分店於晚市後人流幾乎完全消失，但深水埗分店日間表現較好。林估計跟深水埗店舖定位主打遊戲銷售有關，而尖沙咀店以周邊精品及裝潢吸引逛街家庭及情侶客源，商場人流亦受疫情影響。

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林先生續指，按產品種類而言，遊戲軟件及主機等在家使用的產品銷售相對穩定，周邊精品等影響較大，門店整體銷售比Omicron 變種病毒在港爆發前，急跌6成，至於網店就微升一成左右。公司目前正研究會否加推優惠等吸引消費，由於遊戲產品都可在家使用，加上有新作即將推出，有固定消費者支持下預期遊戲類產品影響不大。

記者 王浩賢