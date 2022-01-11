【濠賭股】銀河娛樂再推出「自在人生計劃」　傳荷官可獲發27萬元補償

▲ 【濠賭股】銀河娛樂傳再推自願離職計劃 荷官可獲發27萬元補償

內地、香港疫情漸見波動，有澳門博彩營運商再次推出俗稱「肥雞餐」的自願離職計劃。有工會引述訊息指，銀河娛樂 （00027） 擬向莊荷員工提供「銀娛自在人生計劃」，參與自願離職的銀娛莊荷員工可獲額外27萬元（澳門元，下同）補償，而主任或經理級員工可獲補償38萬或52萬元。

消息指，銀娛擬在1月13日至31日接受員工申請。

參考以往資料，銀娛去年4月也曾推出自願離職計劃，供監場經理、監場主任申請，補償金額與最新一輪自願離職計劃相同，而最新自願離職計劃更將範圍擴大至莊荷員工。

銀娛發言人表示，銀娛為旗下博彩營運部及相關的團隊成員再次推出屬自願性質的「自在人生計劃」，選擇參與計劃之合資格團隊成員將按其所屬部門和職位獲發相對的一次性特惠金。去年，銀娛亦曾推出相關計劃，反應正面，不少參與的團隊成員反映計劃可以協助他們更多考慮政府的呼籲，尋找博彩業以外的新機會。銀娛冀是次計劃能再次協助相關團隊成員探索事業目標，展開人生篇章新一頁。



此外，銀娛多年來亦為團隊成員推出多項事業發展及培訓項目，助力他們邁向個人及專業成就。早前，銀娛推出銀娛「IR-LEAD」發展計劃，為參與的博彩營運部之本地團隊成員提供為期9個月的職場發展計劃，參與的團隊成員至今已累積跨部門的工作經驗，並通過由澳門旅遊學院所舉辦之相關專業證書課程，當中不少團隊成員已按其自身意願選擇適合自己的新職位，並持續為相關範疇崗位接受培訓，以提升專業技能知識，增強其職場靈活性及競爭力，從而成為未來綜合度假城營運的行業精英。

銀娛今日股價升1%，收報40.9港元。

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