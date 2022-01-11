【ESG】恒生代銷逾20隻ESG基金 認購費優惠低至1.5%

▲ 恒生代銷逾20隻ESG基金 認購費優惠低至1.5%

業界普遍視綠色主題為今年的重點投資，銀行亦主攻ESG（環境、社會及管冶）產品，大行如恒生 （00011） 亦代銷逾廿隻ESG零售基金，冀為客戶提供更多元化的投資組合。恒生新一年的相關基金認購費優惠低至1.5%，參與月供計劃，每月供款僅500元，且特設ESG可持續投資專頁，方便綠色捧場客為環保作貢獻。

恒生銀行回應本報查詢指，現時共提供超過20隻證監會認可的ESG基金供個人銀行客戶認購，當中涵蓋股票、債券及多元資產類別，亦包括派息、指數追蹤等類別。

ESG零售基金總額突破1萬億港元【下一頁】

恒生發言人表示，在該行提供的多款ESG基金當中，不乏重點投資於ESG項目的主題式基金，如氣候變化、再生能源或低碳排放等主題，亦有在傳統投資目標及過程中，加入ESG元素及挑選準則，如環球及區域性的可持續發展基金。另外，恒生投資管理有限公司亦早於2011年，已推出恒生可持續發展企業指數基金。

發言人又說，為配合客戶的投資理財需要，恒生個人銀行客戶在2022年内投資ESG基金可享低至1.5%的認購費優惠。在投資金額方面，ESG基金的網上認購金額低至5000元，而參與ESG基金的月供計劃，每月供款更低至500元。

此外，為加深投資者對ESG投資的認識，恒生特意設立ESG可持續投資專頁，為投資者提供ESG投資簡介及資訊。除了ESG基金外，恒生亦提供ESG相關的股票掛鈎投資及綠色債券。同時亦會不時舉辦不同類型的投資講座，以及發放投資者教育資訊予客戶。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪