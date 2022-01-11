【第五波疫情】銀娛傳推出「肥雞餐」 每荷官最高可獲發27萬澳門元

澳門博彩業受累疫情反覆，至今仍未踏上復甦之路，因此有賭場營運商部署減省人手計劃。市傳銀河娛樂（00027）將於本月13日起首次推出針對荷官職位的員工推出俗稱「肥雞餐」的自願離職計劃，最高可一次過獲得27萬澳門元的離職退休金。銀娛周二收報40.9元，上升0.8%。

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據去年銀娛推出的「肥雞餐」，除上述的一次性補償外，還未包括參與自願性積金計劃的款項，而場務經理級最高可獲得52萬澳門元，主任可獲得38萬澳門元。至於這次針對荷官的「肥雞餐」，據了解將於本月13日起接受申請。有業內人士預計，今次荷官「肥雞餐」申請人士會較多，因為27萬澳門元對一個荷官來說，金額相對較為吸引。

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另外，日前大摩發表研究報告指，銀娛高端奢侈品零售銷售已回復至2019年及甚至超過2019年水平，預期第四季零售租賃按季升10％，接近2019年第四季水平。該行維持其「增持」評級，目標價51元。

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