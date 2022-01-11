【英倫的天空@iM網欄】 在英國疫情蔓延下的生活 做寄宿家庭搵外快

踏入2022， 英國疫情繼續擴展，破單日確診超過20萬人紀錄。 剛過去嘅聖誕及新年假期，英國很多朋友照常聚會開派對，反而華人社會圈子比較小心翼翼，一些大型活動都需要預先登記及自行做即日快速測試，一切講求自律。 在英國；即日快速測試裝可上官網或指定藥房免費索取，現在英國開始打第三針疫苗，英國人都適應及接受與疫情共舞的新生活。

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現在學校聖誕及新年假期完結，學生們都紛紛回校上課，大家也習慣在公眾場合佩戴口罩。我有些廿四孝的家長朋友專誠飛去英國陪伴孩子過聖誕及新年，然後獨自飛回香港，還要坐21天的酒店監，實在是愛子心切。送子女去英國讀書，父母可要有心理預備，有機會整年也不會與孩子見面，唯有透過科技在網上見面及談話。英國讀書出名假期多；學校共有三個長假，聖誕、復活節及暑假；再有三個每次約10天的學校短假。所以很多學生都要在假期找寄宿家庭照顧，支援在放長假的日子，父母又要預備寄宿家庭的額外開支。



「大衛叔叔，做寄宿家庭需要什麼條件？」



其實做寄宿家庭也是一個副業的收入，賺些英鎊幫助家庭日常開支也不俗。寄宿家庭需要做些什麼？ 首先，你必需有無犯罪記錄嘅證明，另外也要喜歡照顧中學生，富愛心及同理心。 此外，要提供一間獨立的房間給學生，有一張書桌可讓學生溫習也很重要。屋主需要提供一日三餐的伙食。如果屋主廚藝出色，懂得煮一手廣東菜更是吸引，因為很多香港來的學生已經厭倦了學校飯堂的西式食物，很想吃富香港情懷的餸菜。我的一位朋友做寄宿家庭，提供羅漢果茶及其他中式食物和湯水；非常受學生歡迎。有些家庭因為兒女已經大了，兩夫婦亦已退休，所以也非常樂意接納學生，還四處帶學生去附近遊覽。 當然現在疫情關係，唯有減少外出的活動。

身邊朋友們過到英國也很適應新生活，一些朋友也順利搵到心目中嘅工作。有幾位朋友投身做地產代理，另一位做回老本行髮型師，生意亦非常不俗。很多香港人也懂得聚集在一起，交流情報。 有廚師做不同賀節食品，早前的月餅，還有新年的年糕、蘿蔔糕等等，然後做團購，香港人的生意頭腦果然是靈活快捷。

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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