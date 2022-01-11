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【新春著數】「合味道紀念館香港」推年貨優惠 買滿100元即送達摩清仔利是封

理財智慧 17:23 2022/01/11

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合味道紀念館香港將推出年貨優惠，由13日至18日期間，為期6日，並以試食價售賣逾80款日清食品，若買滿100元，即免費送出兩套達摩清仔利是封（每套內附五個利是封）。

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

同場亦限時推出「出前一丁」新春版5包裝，售價為19元（原價：20元），平均每包為3.8元，內附達達摩清仔利是封一套。此外，由即日起至2月15日為止，顧客買日清產品100元，即可免費領取兩套達摩清仔利是封（每套內附五個利是封）。

更多詳情：

    點擊圖片放大
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    +2

同時，紀念館展出換上新春浴衣的清仔清妹，在大桃花前和各位合照留念，而顧客則可於紀念店購買獨家清仔賀年揮春，價錢分別為20元一張和50元三張等。

在農曆新年期間，「我的合味道工作坊」、「出前一丁工作坊」以及「榖物麥片工作坊」等三大工作坊則會如常開放至公眾。

【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

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責任編輯：潘曉豐

經濟 日清食品 香港 農曆新年 工作坊 金融

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