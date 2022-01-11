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【京東9618】京東首次進軍歐洲　在荷蘭開設兩間機器人商店

股市 16:33 2022/01/11

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【京東9618】京東首次進軍歐洲　在荷蘭開設兩間機器人商店

內地電商巨頭京東 （09618） 首次進軍歐洲並推出實體店鋪。京東在荷蘭開設了兩間機器人商店，由機器人準備和交付包裹，店鋪名為Ochama，位於萊頓和鹿特丹。京東表示，計劃之後在荷蘭阿姆斯特丹和烏得勒支再開多兩間。

Cathie Wood加快減持京東【下一頁】

京東表示，客戶可以使用Ochama應用程式訂購店內一系列食品、美容品及家居用品。配有自動化車輛和機械臂的工具將在店內挑選和分類客人訂單，當客人到達店鋪後，只需掃描應用程序上的條碼，訂單將通過輸送帶傳送出去，同時亦提供外送服務。

目前京東大部分收入仍來自中國，但近年開始擴大海外業務。京東旗下跨境電商出口平台Joybuy以服務國際客戶為主，在泰國亦有電子商務合資企業，而且也是有「越南亞馬遜」之稱的越南本土電商TIKI的最大股東。

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港股 歐洲 中國 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）
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