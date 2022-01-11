【科技產業】元宇宙概念掀起搶人大戰 AR/VR工程師成新興熱門職業

近年科技產業開始熱炒「元宇宙」（Metaverse）概念，矽谷科技巨頭之間更掀起一波「搶人大戰」，而隨著巨頭積極進軍AR/VR領域，具有AR/VR經驗的工程師更是變得炙手可熱，根據職缺搜尋引擎Indeed的數據，2021年12月，該網站上提到「元宇宙」的職缺數量，高達2020年同期的10倍以上。

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而在近日，重金研發擴增實境（AR）產品的微軟（Microsoft）遭鎖定，並被大舉挖角，損失了近百名 AR 人才。根據外媒報導，在「元宇宙」概念大熱的情況下，微軟AR頭戴裝置HoloLens開發人員遭大舉挖角，據悉競爭對手提出的優厚條件甚至包括開出兩倍年薪的高價。從LinkedIn資料來看，過去一年來，有70多名HoloLens團隊成員離開微軟，其中許多人選擇轉投Meta Platforms（前身為Facebook），大約有超過40人加入Meta。現時微軟AR團隊的員工規模約達1,500人。

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微軟方面拒絕回應有關HoloLens團隊人事變動的細節，但就表示人才流失是許多企業經常面臨的挑戰，微軟將會盡其所能留住員工，並在需要時增聘新人手。至於Meta方面則表示會僱用更多員工來開發元宇宙產品，包括未來5年計劃在歐洲增聘10,000名員工。

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記者：鄭日棱