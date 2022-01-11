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【忍痛離場】挑戰Android、iOS失敗　三星淘汰自家操作平台Tizen

科技 18:47 2022/01/11

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據《Sammoblie》報道，Tizen應用商店已經全面關閉，用戶不再能下載App，僅能使用手機原有的程式。

三星早期曾推出自家自家操作平台Tizen，希望挑戰Android及iOS的地位。然而，三星的目標未能達成，日前有外媒發現，Tizen應用商店已經關閉，意味著該作業平台遭到淘汰。

【三星新機】三星Galaxy S22系列 外型疑提早曝光

據《Sammoblie》報道，Tizen應用商店已經全面關閉，用戶不再能下載App，僅能使用手機原有的程式。至於最後一款內置Tizen系統的三星手機，是在2017年推出的 Galaxy Z4，而用戶將來只能選擇轉戰Android或iOS系統。

【蘋果動向】蘋果最平5G機？ 彭博：iPhone SE 3最快春季發布會亮相

Tizen是三星在2012年推出的作業系統，在手機、智能手錶、電視、汽車等產品均可使用。目前三星推出的智能電視仍能使用Tizen，但智慧手錶自Galaxy Watch 4起已WearOS。

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G今日正式公售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

【Apple】蘋果Lightning再受打擊！ 中國工信部冀推動統一充電規格

責任編輯：廖淑瑩

 

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