【香港定位】陳德霖：香港或是唯一能夠連結「雙循環」的地方　香港前景仍充滿機遇

▲ 金管局前總裁、圓幣錢包科技主席陳德霖表示，香港具有的獨特優勢，區內其他金融中心難以代替。（會議截圖）

金管局前總裁、圓幣錢包科技主席陳德霖在論壇上表示，中國提出「雙循環」的發展模式，雖然對「內循環」的強調較多，但其實內、外循環都缺一不可，而香港可能是唯一能夠有效將兩者結合的地方。

陳德霖出席亞洲金融論壇時表示，香港具備的優勢非區內其他金融中心可以輕易替代，尤其是中港的地理位置接近，而且對中國的文化更加熟悉，考慮到中國的經濟發展前景，他形容香港的前景充滿機遇。

陳德霖：圓幣錢包最快今年第2季推出服務

中國目前是全球第二大的經濟體，陳德霖又稱，中國有望在未來數十年中國將會成為全球最大的生產、消費及貿易國家，而在「雙循環」格局下，相信香港自然是最能力結合內、外循環的地方。

此外，陳德霖又在會上提及中小企所面對的困難，分別是跨境支付及銀行開戶問題，主因銀行須符合嚴格的反洗錢準則。針對有關痛點，他指圓幣錢包將會推出多元貨幣的跨境支付錢包，並提供中小企開戶認證等服務，現正向金管局申請相關牌照，預計今年第2季可以正式推出服務。

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