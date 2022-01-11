【加密貨幣】程式暗藏穩定幣代碼　PayPal認有內部研究

▲ 有程式開發者發現PayPal手機應用程式暗藏穩定幣相關代碼，PayPal回應指確有就穩定幣作出研究，該代碼僅是內部開發活動的殘留物。（法新社 圖片）

加密貨幣愈來愈受到重視，有程式開發者發現，PayPal手機應用程式暗藏穩定幣相關代碼，或跟美元資產掛鈎。PayPal回應公司確有就穩定幣作出研究，該代碼發現僅是一個內部開發活動的殘留物。

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網上交易支付平台PayPal早於2020年開始加密貨幣相關業務，21年3月起接受用家使用加密貨幣結帳。外電報道，近日有程式開發者從該公司的手機應用程式代碼中，發現藏有一款全新PayPal穩定幣的代碼，或跟美元資產掛鈎。其後將發現跟彭博分享，PayPal發言人回應查詢，該代碼發現僅是加密貨幣及數字貨幣部門的開發活動的殘留物。不過，PayPal 的加密貨幣及數字貨幣高級副總裁Jose Fernandez da Ponte亦曾向彭博確認，公司有在探索穩定幣可行性，如有實行會與相關監管機構密切合作。

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加密貨幣以比特幣及以太幣等為主，價值浮動極大，故衍生有不少以中心化資產抵押發行的「穩定幣」用於避險，穩定幣價值與被抵押資產價值直接連動，目前有多款穩定幣跟美元資產掛鈎。

責任編輯：王浩賢