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【加密貨幣】內部程式碼洩玄機？PayPal或有意發行穩定幣

理財智慧 16:15 2022/01/11

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加密貨幣發展方興未艾，吸引不少公司都想加入戰團，有消息指電子支付公司Paypal（美：PYPL），將會推出與美元掛鉤的穩定幣PayPal Coin。此消息最初是由程式開發者Steve Moser發現，及後PayPal加密及數字貨幣部門的高級副總裁Jose Fernandez da Ponte，亦坦承正在探討發行PayPal Coin的可能性，強調一旦實行定必會與相關監管機關密切合作。

【青姐話】金融豬肉即食麵   基建水泥多概念

PayPal有意推出的加密幣的證據，最初是由Steve Moser於PayPal的iOS App中，發現了疑似是PayPal Coin的隱藏程式碼及圖示。Jose Fernandez da Ponte對此表示，那些程式碼及圖示，其實是源於該公司內部加密貨幣團隊的程式設計馬拉松（Hackathon）活動，當中的新產品未必會公開發表，因此PayPal加密幣最終推出時的圖示、名稱及功能都有可能改變。

【延伸閱讀】【數碼轉型】PayPal調查指本港九成中小企計劃投資數碼營銷 60%企業已進行跨境貿易

【2022年部署】瑞銀予恒指今年目標27000點 看好3大板塊 高盛選出近20隻首選港股  詳情請看【下一頁

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PayPal近年積極追上加密貨幣的發展潮流，自2020年起開放用戶自由買賣加密貨幣，去年3月起更支援美國用戶以加密貨幣付款，現時支援的加密貨幣類型，包括了比特幣、以太幣、比特幣現金及萊特幣。

【溫股知新】港股暫未有起色   增長股要等消息

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責任編輯：嚴浩文

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