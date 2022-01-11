【大行報告】 醫藥股估值吸引力逐漸顯現 中金點名看好7隻醫藥股

中金發表研究報告指，過去一周受美國加息預期及疫情反覆的影響，股市整體出現較大幅度的調整，而醫藥行業中，估值水平較高的核心資産和CXO（研發及生産外包服務）、醫療服務等細分行業更為明顯。該行指，從資金面看，全行業基金對醫藥行業的配置已經降到非常低的水平，而從核心公司的估值水平而言，已經降低至近3年的中下水平，因此估值逐漸顯現吸引力。

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報告提到，雖然短期受疫情影響，但龍頭公司通過較強的經營管理能力，仍然保持強勁的增長，並在疫情中承擔抗疫職責，進一步提升社會口碑。至於CXO行業，該行指目前仍處於調整消化估值的階段，預計2021年報時會披露2022至2023年訂單情況以及2022年產能擴張規劃，成為較強催化劑，局勢有望進一步明朗，並指CXO仍然是2022年不錯的配置型資產，回調後值得關注。

港股中，該行看好以下股份﹕

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記者：郭秀慧