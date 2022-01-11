▲ 【2022展望】法外貿銀行：除非政策風險因素有重大改變 否則港股弱勢料至少在上半年持續

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞 （Alicia Garcia Herrero）表示，儘管在許多市場分析認為香港股市將觸底反彈，但該行認為，政策風險持續存在，導致港股表現不佳，而且恒生指數去年下跌 14%，表現仍然一浪低於一浪，與其他主要股市的差異確實較大，除非現時的政策風險因素有重大改變，否則預期港股弱勢至少在今年上半年持續。

艾西亞稱，港股投資情緒處於低谷，下跌股份數量仍佔總數約60%；由於資金從股市外流，港元滙率走弱至7.8。「如果港股面臨的三大政策風險沒有根本改變，其壓力則無法減輕。」

她稱，互聯網平台於港股重要性日益上升，但這同時是一把雙刃劍。儘管中資科技股從美國退市帶動香港IPO活動蓬勃發展，但行業仍面臨監管收緊風險，例如反壟斷規定、共同富裕和數據監管問題。

美國投資者無法投資的受制裁公司越來越多

第二，中國房地產開發商在「三條紅線」政策面前掙扎求生，導致信貸兩極化，延遲還款和債券違約可能會提高信用風險。第三，中美地緣政治緊張局勢有增無減，美國投資者無法投資的受制裁公司越來越多，科技相關出口管制也可能收緊。

艾西亞指，港股核心問題並不在於是否便宜，而是在於監管方面的不確定性何時能夠部分消除及整體市場情緒需要改善，而宏觀監管環境將是港股逆轉的重點因素。新監管常態下，投資者需要重新對各行各業重新估值，畢竟未來商業環境及盈利增長可能會跟預期有所不同，而對於與中國相關的投資，在岸市場是一個更理想的投資場所，行業更多樣化，而且監管中性。

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