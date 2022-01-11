【疫市營商】建造業調查：人手不足、原料供應成最大挑戰　石屎漲價2至3成

▲ 人力資源、建築材料價格上漲、供應不穩，成為未來12個月建造業內最大的困難。（資料圖片）

受疫情影響，供應鏈持續緊張，情況亦影響到本地建造業。香港建造商會今日發表最新的問卷調查結果，人力資源、建築材料價格上漲、供應不穩，成為未來12個月業內最大的困難。

香港建造商會在11月份進行調查，訪問會員對業界以及香港經濟前景的看法。調查發現，有82%的受訪企業認為，人力資源會是未來1年內將面對的主要困難，其次是建築物料價格上漲（72%）、建築材料供應不穩（65%）。

該會會長林建榮解釋，行業內各個工種亦出現人手不足的問題，包括工人老齡化、前線管理人員不足；而移民潮估計亦對人手帶來1至2%的影響。據香港建造商會於去年12月底進行的另一項調查顯示，估計全港工地的人手供應及需求相差11.69%。

▲ 香港建造商會會長林建榮（左）及行政總裁謝子華（右）。（受訪者提供圖片）

原料供應短缺

至於供應鏈方面，林建榮指，由於中國實施「能耗雙控」政策，造成中國多個省份電力短缺，同樣影響建造業的原料供應，例如砂石、英坭等。他續指，過去一段時間，石屎已漲價20至30%。該會行政總裁謝子華補充，供應鏈的最大挑戰在於不知影響到甚麼部分，現時連機械設備如風喉、冷氣機的供應亦未能準時交付，影響工程進度。目前業界只好尋找替代物料，例如膠砂、石粉等，對部分供應緊張的原料減少依賴。

雖然業界面對不少挑戰，但調查發現承建商普遍對前景樂觀，不論是短期（1-2年）、中期（2至5年），或是長期（5年以上），其信心評分均創5年來新高。調查又發現，有過半受訪企業認為，未來的工程量及溢利足夠支撐企業生存。 林建榮呼籲政府可有序推出工程，減少業界的營運壓力，同時在部分審批過程拆牆鬆綁。

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記者：葉泳珊