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【AAPL】App Store收入創紀錄　蘋果去年向開發商支付600億美元

環球政經 17:52 2022/01/11

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蘋果公司（AAPL）周一（10日）表示，2021年向應用程式開發商支付600億美元，較2020年的450億美元有所增長。顯示應用程式商店App Store的銷售額持續快速增長。

蘋果在2019年表示，自2008年以來，共向應用程式開發商支付1550億美元。到2020年底，該公司表示已支付2000億美元，較上一年增加450億美元。周一公布的數據顯示過去一年，蘋果向開發商支付的費用增加600億美元，創紀錄新高。

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

蘋果會對上架的應用程式抽佣15%至30%，該公司向開發商支付的款項占其App Store總收入的70%至85%。根據CNBC分析，如果蘋果的佣金統一為30%，那其於2021年的App Store 總銷售額最高可達857.1億美元。如果佣金統一為15%，則為705.8億美元。另外，若以30%的佣金計算，App Store在 2020 年的總收入超過 640億美元。

蘋果還表示，其擁有7.45億付費訂閱用戶，其中包括 Apple Music、iCloud和透過App Store 訂閱應用程序的客戶，這比去年夏天的7億用戶有所增長。

【延伸閱讀】瑞銀予恒指今年目標27000點 看好3大板塊 高盛選出近20隻首選港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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