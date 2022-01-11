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【ET講股通】孫運喜：有得震 冇得瞓（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:18 2022/01/11

分享：

港股今早低開67點，早段曾跌逾百點後轉升，恒生指數半日升87點，報23833點，午後轉跌，跌至23700點水平。恒生科技指數升0.5%，報5654點。美團 （03690） 升近2%；騰訊 （00700） 升逾1%；藥明系造好，藥明生物 （02269） 升逾6%；康希諾生物 （06185） 跌逾6%。港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：17 - 港股今日市況速覽　醫藥股、內房股、新經濟股造好
01：42 - 長實 （01113） 回購積聚上升動力
01：53 - 汽車股、內需股表現軟　阿里巴巴 （09988） 、銀行股回吐
02：24 - 外圍市況風高浪急　港股高位回吐整固屬正常
03：27 - 震盪一：市場憂慮美國聯儲局全年加息4次　納指技術走勢轉弱
08：23 - 震盪二：風險資產震盪　Bitcoin一度跌穿40000美元關口
08：53 - 震盪三：消費者物價指數（CPI）、生產物價指數（PPI） 周三　四出爐
10：02 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 43元重貨點算好？前景點睇？
13：34 - 觀眾問股：石藥 （01093） 12元重貨可否重上10元？想止蝕應怎操作？
16：12 - 觀眾問股：食品股點睇？中國旺旺 （00151） vs 康師傅 （00322） 點揀？
21：29 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 走勢點睇？甚麼價位可買入？上望目標多少？
24：52 - 觀眾問股：華潤萬象生活 （01209） 前景點睇？
26：20 - 港股收市市況速報
28：45 - 個股推介：華潤水泥 （01313）  

******

恒指全日收報23739點，跌7點，主板成交1,296億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股表現波動，於23600至23860點間上落，藥明生物 （02269） 升6%，中海外 （00688） 升3.4%，美團 （03690） 升0.7%，滙豐 （00005） 升0.5%，長實 （01113） 升3.3%。惟汽車、內需股回軟，阿里巴巴 （09988） 跌1.6%，中銀香港 （02388） 回落1.9%。

港股反彈逾千點後回軟，實屬正常，惟外圍市況「有得震，無得瞓」。美股昨晚風高浪急，主因市場對儲局收緊息口的路線圖有變，3月加息機會高唱入雲，高盛、摩通相繼預期全年將加息4次。儲局前副主席更指，儲局今年需要加息4至5年。儲局主席鮑威爾今晚將出席聽證會，講稿事前流出，指今年工作重心將轉為打壓通脹。美國民調顯示，6成受訪者最關注經濟，而當中最關注的是通脹。

息魔重臨下，美10年期債息一度升穿1.8厘。風險資產受壓。納指昨晚曾重挫逾400點，及後倒升，惟技術走勢已轉壞，即市一度失守200天線，為2020年3月後首次。比特幣曾失守4萬美元大關，形成頭肩頂。

美國多項經濟數據快將出籠，周三有CPI，周四有PPI，周五則有零售銷售，市場人士勢必緊盯。

展望後市，恒指突破頸綫後回軟，守住頸綫，小雙底格局維持，料續在頸綫與保歷加通道頂部之間爭持。

潛力股可留意華潤水泥 （01313） ，股價升4%至6.69元。該股早前突破雙底頸線，並突破兩條下降軌，加上升市成交增，反映動力不俗。在內地谷基建穩增長下，基建相關股可望受惠。

【「ET講股通」問股環節，包括︰比亞迪電子、石藥、中國旺旺、康師傅、招行、萬潤萬象︰立即觀看

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******

**重溫《ET開市直擊》恒指有冇力突破二萬四？滙豐005要見60元關鍵在此！**【按此－附time code】

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欄名 : ET講股通

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