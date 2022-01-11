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【港股成交】港交所：港股去年日均成交額1,667億元　按年升近三成

股市 15:50 2022/01/11

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【港股成交】港交所：港股去年日均成交額1,667億元　按年升近三成

港交所 （00388） 公佈去年全年交易數據，證券市場去年日均成交金額為1,667億元，較2020年的1,295億元上升29%。其他投資類別方面，衍生權證去年日均成交金額為112億元，較2020年的91億元上升23%。去年ETF日均成交金額為66億元，較2020年的49億元上升35%。至於債券，去年日均成交金額為4.2億元，較2020年的2.6億元上升62%。

新股市場方面，去年港交所總集資金額為7,707億元，較2020年的7,470億元上升3%。

港交所亦同時公佈去年的衍生產品市場數據。去年期貨及期權平均每日成交量約為117.5萬張合約，按年升3%。期內，股票期權及期貨的日均成交量分別為約63.7萬張及9608張合約，按年分別升21%及1.1倍。另外，去年的人民幣貨幣期貨日均成交量為10,862張合約，按年勁升53%。

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