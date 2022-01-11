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【植物肉商機】繼麥當勞推植物肉漢堡McPlant　Pizza Hut菜單新增Beyond Meat香腸

商業 16:31 2022/01/11

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加拿大的Pizza Hut宣布，將Beyond Meat的植物肉香腸永久添加到菜單中。（法新社圖片）

素食熱潮掀起，繼麥當勞去年夥拍Beyond Meat研發植物肉漢堡McPlant，並於近日登陸英國及愛爾蘭的所有分店後，加拿大的Pizza Hut現在亦宣布，將Beyond Meat的植物肉香腸永久添加到菜單中。

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據CNBC報道，約於一年前，百勝餐飲集團（Yum! Brands）宣布與Beyond Meat正式合作，為該企旗下的Taco Bell（塔可鐘）、KFC（肯德基）和Pizza Hut（必勝客），提供獨家肉類替代品。

吸引非純素食者

通過合作夥伴關係，這間餐飲巨頭希望吸引那些肉食量較少，但又不想完全吃素的顧客。與此同時，Beyond則希望通過與連鎖快餐店合作，為其產品尋找新客戶。

Pizza Hut在加拿大現擁有超過450間分店，去年夏天，該企已在愛民頓（Edmonton）和多倫多（Toronto）的分店，試行推出意式香腸奶酥（Italian Sausage Crumbles）。

加拿大顧客現在於Pizza Hut點餐時，可以將植物肉香腸碎加到任何Pizza中。Beyond Meat使用了豌豆蛋白作為基礎，來模仿香腸的味道和質地。

而在美國，Pizza Hut於去年夏天亦在5個城市試推義大利辣香腸的植物肉，但仍未宣布有計劃在全國範圍內推出。

麥當勞植物肉漢堡曾引爭議

不過，麥當勞試推其植物肉漢堡時曾一度引發爭議。其植物肉漢堡與其他牛肉漢堡一同烹調，令素食者不能接受。不過現時為了更迎合素食者的需求，每個McPlant漢堡都會與其他麥當勞漢堡分開準備，並使用專用器具製作。

據悉，McPlant還提供純素芝麻麵包、純素醬汁與純素芝士，另包括芥末、番茄醬、新鮮洋蔥、泡菜、生菜和番茄。

植物肉商機龐大，愈來愈多餐廳嘗試將植物肉加入菜單選擇。除了麥當勞和Pizza Hut外，漢堡王（Burger King）更早於2019年開始就推出使用 Impossible Foods植物肉餅華堡（Whopper），早餐時段亦有銷售植物肉香腸三文治。

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責任編輯：李智美

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