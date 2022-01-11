【北京冬奧】因應疫情發展 中銀香港：安排領取冬奧紀念鈔服務延期

中銀香港今日（11日）宣布，因應最新疫情發展，將原定由1月22日起，「北京2022年冬奧會紀念鈔票」領鈔安排延期進行，並會根據成功申請者選定的方式個別發送延期通知。

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

發言人表示，會繼續密切留意及評估最新情況，並將於1月21日再作相應公布，如屆時情況許可，會盡快安排領鈔，並會個別通知有關詳情；而有關領鈔安排的最新情況，會於紀念鈔網頁的 「最新消息」發布：https://banknote.bochk.com/beijing2022/index.jsp

【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐