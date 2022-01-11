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【北京冬奧】因應疫情發展 中銀香港：安排領取冬奧紀念鈔服務延期

理財智慧 16:04 2022/01/11

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中銀香港今日（11日）宣布，因應最新疫情發展，將原定由1月22日起，「北京2022年冬奧會紀念鈔票」領鈔安排延期進行，並會根據成功申請者選定的方式個別發送延期通知。

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

發言人表示，會繼續密切留意及評估最新情況，並將於1月21日再作相應公布，如屆時情況許可，會盡快安排領鈔，並會個別通知有關詳情；而有關領鈔安排的最新情況，會於紀念鈔網頁的 「最新消息」發布：https://banknote.bochk.com/beijing2022/index.jsp

【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

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責任編輯：潘曉豐

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