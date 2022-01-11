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【NFT】奧運首位滑板金牌得主堀米雄斗　發布「The Golden 22 」NFT

科技 15:40 2022/01/11

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NFT（Non-fungible token，非同質化代幣）成爲近期熱話，不少知名人士也參與其中。在2020年東京夏季奧運會上奪得首枚奧運滑板金牌的運動員堀米雄斗（Yuto Horigome），今（11日）與數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB共同發布了一款NFT，NFT取名為「The Golden 22 」。

這款NFT以3D數碼雕塑呈現，記錄了堀米雄斗對原創性的堅持，包括捕捉其標誌性的滑板動作。這個歷史性動作令他首次登上美國滑板專業雜誌《Thrasher》封面之餘，亦因此在首屆奧運會滑板賽事中贏得金牌。

【NFT安全風險】「馬騮NFT」項目損失逾一千萬元　專家：預覽超連結防入侵

【網絡安全】殭屍網絡病毒都變種！　黑客成功盜取50萬美元加密貨幣

至於堀米雄斗「The Golden 22 」NFT的擁有者，將可獲得完整數碼版權權限。「The Golden 22 」 NFT除了附有3D數碼雕塑外，更附帶一組堀米雄斗頭像的3D原始檔案，能放入任何數碼世界當中，包括元宇宙（Metaverse）。「The Golden 22 」適用的地方亦將包括創建或發佈任何類型的數碼媒體，例如影片、動畫、遊戲，甚至衍生後續NFT等。

是次合作為FWENCLUB所推出第一個與體育相關的NFT，其早前亦有為歌手張敬軒帶來了混合線上線下模式的演唱會和NFT慈善拍賣會。「The Golden 22 」由今（ 11 日）起，一連 5 日透過fwenclub.com 以洽購形式出售。是次交易將接受以美元、以太幣（ETH）或 Solana（SOL）加密貨幣支付。

責任編輯：吳嘉雯

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G今日正式公售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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