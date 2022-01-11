【疫苗股】 傳康希諾生物股東折讓9%配股 套現5億元 股價曾挫逾8%

據外媒引述銷售文件報，康希諾生物（06185）股東Lilly Asia Ventures擬以每股作價161.8元，配售315萬股，套現約5.1億元，與昨日（10日）收市價計，配售價折讓約9%。股價今早（11日）低開8.5%，低見162.5元，最新報169元，跌5%，成交額9.2億元。

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據銷售文件顯示，配售股份設有3個月禁售期，摩根士丹利為獨家帳簿管理人。

早前因內地出現Omicron本土病例，疫情相關股急彈，包括疫苗股，其中康希諾生物直至昨日連升兩日，累計升幅達18%。

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記者：郭秀慧