  • 17°C
香港時間 : 2022111日 (二) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗股】 傳康希諾生物股東折讓9%配股 套現5億元 股價曾挫逾8%

股樓投資 15:32 2022/01/11

分享：

據外媒引述銷售文件報，康希諾生物（06185）股東Lilly Asia Ventures擬以每股作價161.8元，配售315萬股，套現約5.1億元，與昨日（10日）收市價計，配售價折讓約9%。股價今早（11日）低開8.5%，低見162.5元，最新報169元，跌5%，成交額9.2億元。

同場加映﹕【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

據銷售文件顯示，配售股份設有3個月禁售期，摩根士丹利為獨家帳簿管理人。

早前因內地出現Omicron本土病例，疫情相關股急彈，包括疫苗股，其中康希諾生物直至昨日連升兩日，累計升幅達18%。

【騰訊 700】 騰訊元旦實施「限遊令」 未成年玩家每晚「打機」最多一小時【見下頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

康希諾生物－B（06185） 疫情 疫苗 配股 配售

上一篇文章

【北京冬奧】因應疫情發展 中銀香港：安排領取冬奧紀念鈔服務延期

下一篇文章

【新春消費】Pinkoi「開運祭」登陸將軍澳PopCorn　期間限定店集結港台賀年好物　登記成為會員更送「青鳥旅行」蛋卷一盒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機不可失】90後買樓忘帶票　匆忙落500元訂金鎖盤　火速回家取票補訂　終成功以606萬上車
【機不可失】90後買樓忘帶票　匆忙落500元訂金鎖盤　火速回家取票補訂　終成功以606萬上車
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
【職場熱話】打工仔私自調高分店產品售價 竟貴自家網店逾一倍 結果惹來一身蟻
【職場熱話】打工仔私自調高分店產品售價 竟貴自家網店逾一倍 結果惹來一身蟻
【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念
【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款