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【人幣定存】1個月人民幣定存最高5厘 短存進可攻退可守較受捧

15:26 2022/01/11

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人民幣定期存款減息潮持續，信銀國際連續兩天劈息。

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市場打定輸數，深信春節前粵港通關無望，今天（1月11日）暫有4間中小行調整人民幣定期存款息，當中減息佔3間。包括上海商業銀行狠削人幣定存中長息0.15厘，信銀國際更兩連減，如3個月人幣定存年息累降0.35厘，新報2.35厘。昨天（10日）加息的華僑永亨，今又全面劈低短中長息，大眾銀行則短減長加。

專家預計，後市隱患多，下周一（17日）內地公布去年GDP，市料今年的經濟續有下行壓力；另外，本港時間1月27日凌晨聯儲局公布議息結果，分析皆料將加快收水退市。

正因市場變數多，專家建議先開立1個月人幣定存，方便閒資靈活進退，畢竟短存息的上落水平較大。綜觀今天離岸1個月人民幣拆息低見1.85厘，但一眾大小行爭相鬥高息，如花旗1個月人幣定存年息有2.5厘，滙豐（HSBC）及中銀香港 （02388） 同期年息齊為3.5厘，信銀國際同期年息更達3.8厘。可是，高處未算高，1個月人幣定存年息冠絕全城是富邦的5厘。

集友7天港元定存5.8厘息延至月底【下一頁

上述眾銀行在牌面上蝕息搶存，竅妙在於普遍須兌換資金，扣除買賣差價，實質落袋的回報唯恐打折。

如非換滙敘造定存的話，1個月人幣定存年息甚低，舉信銀國際為例，今天劈年息0.45厘至僅得1.35厘，年息遠較同期須兌換資金的3.8厘低。至於華僑永亨的1個月人幣定存年息，更乍現0.01厘的今年新低。

此外，在岸價兌美元今午暫報6.371，而本周首兩天，暫僅招商永隆及建行亞洲略加半年人幣存息。

另方面，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，估計內地去年全年經濟增長8.1%，當中第四季增長或放緩至4%。今年首季經濟或繼續面臨下行壓力，按年升幅可能減慢至3.8%。不過，隨着寬鬆政策進一步傳導至實體經濟，第二季起增長或回升，按年升幅有望重上4.3%，第三季及第四季增長預測為4.8%及5.7%。至於2022年全年經濟料增長4.7%。

大新 （02356） 高級經濟師溫嘉煒預期，美國或於3月開始加息，而首季人民幣的上落區間介乎6.3至6.45。上商研究部主管林俊泓也料，美國於3月加息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

大眾銀行 華僑永亨銀行 信銀國際 上海商業銀行 富邦銀行 加息 美國聯儲局 GDP 人民幣 人民幣定期存款

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