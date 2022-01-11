▲ 【科技女股神】Cathie Wood加快減持京東 周一沽約88萬張ADR

有「科技女股神」之稱的方舟投資（ARK Investment）創辦人Cathie Wood近日加快減持京東（美﹕ JD）。方舟投資周一約沽出88.3萬張京東的美股預託證券（ADR），是自7月以來最大減持。

ARKK全年跌逾兩成仍錄資金流入【下一頁】

方舟投資周一沽出的88.3萬張京東ADR中，有約61.6萬張是由ARK Autonomous Technology & Robotics ETF沽出，餘下的約26.8萬張則是來自ARK Fintech Innovation ETF。方舟投資自去年9月中開始減持京東，現時仍然持有約240萬股京東，持股比例約為0.18%。

Wood去年一度因內地監管風暴而拋售中資科技股，但不久又重新入市，京東是她去年再度增持中資科技股後，首批買入的股份之一。

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