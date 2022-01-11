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【Omicron】輝瑞：接種兩劑疫苗不足以抗拒Omicron病毒　打第二針後20周對Omicron有效性只得10%

15:20 2022/01/11

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【Omicron】輝瑞：接種兩劑疫苗不足以抗拒Omicron病毒　打第二針後20周對Ｏmicron有效性只得10%

變種病毒Omicron在全球肆虐，本港亦爆發第五波疫情，小學及幼稚園周五起暫停面授課堂。輝瑞Pfizer（美：PFE）行政總裁Albert Bourla表示，只接種兩劑新冠疫苗，並不足以抵抗Omicron病毒。

幼稚園及小學周五起暫停面授課堂直至農曆新年假後【下一頁】

Bourla指，接種兩劑疫苗後，並不能產生足夠的抗體保護，而且預防住院的能力亦有所下降，所以接種第三劑疫苗，可以有效減低感染後致命及住院的可能性。

「Omicron較之前的變種病毒更難對付，因Omicron有眾多的變種可能性，所以會減低接種兩劑疫苗後的抗體保護。」

第5輪防疫抗疫基金周五公布細節 涉及旅遊等從未復甦行業【下一頁】

英國最新數據發現，接種第二劑疫苗後25周，兩劑疫苗在預防住院方面的有效性只有52%，而接種第二劑疫苗後20周，輝瑞或Moderna兩劑疫苗在預防Omicron感染方面的有效性只得10%。

輝瑞早前稱，針對Omicron的疫苗將於3月推出，但目前仍未知悉有關疫苗是否必需。

相關文章：【第五波疫情】美銀：若新防疫措施延長至四周　料令香港首季經濟下跌0.1至0.2個百分點

相關文章：【防疫措施】HSBC滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作　一文看各機構防疫措施（不斷更新）

美股 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 輝瑞 疫苗 疫情 小學 幼稚園

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