【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住

最近疫情升溫，市場氣氛回落，樓價反覆回軟，促使部分業主先行沽貨套現，鎖定利潤。中原地產何家樂說，嘉湖山莊美湖居1座低層D室，實用面積544平方呎，三房間隔，原開價610萬元，終減價一成，即60萬元，以550萬元沽出，實用呎價約10,110元，較市價低約半成。

據悉，原業主本身自住，見近期市場氣氛轉差，持貨心態減弱，決定鎖定利潤沽貨離場，搬回與家人同住。代理透露，買家為上車客，屬意單位裝修保養企理，無需額外花費裝修，見樓價比市價有折讓，即捉緊機會購入自用。

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據了解，原業主於2018年4月以505萬元買入單位，持貨近4年，現帳面賺45萬元，物業期內升約9%。

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