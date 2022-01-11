  • 17°C
香港時間 : 2022111日 (二) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住

股樓投資 17:13 2022/01/11

分享：

最近疫情升溫，市場氣氛回落，樓價反覆回軟，促使部分業主先行沽貨套現，鎖定利潤。中原地產何家樂說，嘉湖山莊美湖居1座低層D室，實用面積544平方呎，三房間隔，原開價610萬元，終減價一成，即60萬元，以550萬元沽出，實用呎價約10,110元，較市價低約半成。 

據悉，原業主本身自住，見近期市場氣氛轉差，持貨心態減弱，決定鎖定利潤沽貨離場，搬回與家人同住。代理透露，買家為上車客，屬意單位裝修保養企理，無需額外花費裝修，見樓價比市價有折讓，即捉緊機會購入自用。

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

據了解，原業主於2018年4月以505萬元買入單位，持貨近4年，現帳面賺45萬元，物業期內升約9%。 

跑馬地服務式住宅The Unit月租8,700 　廚廁床一眼睇晒　實用面積91呎【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 中原地產 嘉湖山莊

上一篇文章

【跟錢家學理財@iM網欄】財務報表的關鍵審計事項

下一篇文章

【學童停課】小學幼稚園和幼兒中心周五前停面授課 5至11歲兒童農曆年假後可接種科興
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念
【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念
【職場熱話】打工仔私自調高分店產品售價 竟貴自家網店逾一倍 結果惹來一身蟻
【職場熱話】打工仔私自調高分店產品售價 竟貴自家網店逾一倍 結果惹來一身蟻
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【機不可失】90後買樓忘帶票　匆忙落500元訂金鎖盤　火速回家取票補訂　終成功以606萬上車
【機不可失】90後買樓忘帶票　匆忙落500元訂金鎖盤　火速回家取票補訂　終成功以606萬上車
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款