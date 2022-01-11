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【美國疫情】增135萬確診創新高 CDC或籲戴N95

環球社會熱點 15:13 2022/01/11

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美國新冠肺炎疫情持續嚴峻，再次出現破百萬確診。美國據報單日新增135萬宗確診，連續兩日超過100萬宗。芝加哥市因防疫措施未傾妥，公立學校再次停課。疾控中心（CDC）考慮更新口罩指引，要求戴更好防禦能力的N95口罩。

【美國疫情】麻省確診數字或被低估 污水數據顯示 【下一頁】

【美國疫情】民主黨驚失民意 「藍州」未敢再封城 【下一頁】

根據路透社最新統計，美國周一（10日）新增135萬宗確診，超越上周一（3日）103萬紀錄。由於多個州分周末延後匯報，美國周一普遍出現更高確診人數。美國過去7日確診紀錄在兩周跳升3倍，逾70萬宗。

伊利諾伊州（Illinois）最大城市芝加哥公立學校校區與教師組織因未完成商討，如何應對近日升溫的疫情，連續4日停課。紐約市因有大量員工因病請假，3條地鐵線取消服務。

美國華盛頓郵報報稱，CDC考慮更新現行口罩指引，可能建議民眾盡量選擇更佳防禦功效﹑目前僅限醫護人員使用的N95或KN95口罩，相信可以更有效阻擋作用，減少使用布製口罩，應對傳染力更強的Omicron變種病毒。

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責任編輯：吳漢培

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