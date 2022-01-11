  • 16°C
香港時間 : 2022111日 (二) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】內地護膚品企業上美集團擬年內來港上市 最快數周內遞交上市申請

股樓投資 18:02 2022/01/11

分享：

消息指，內地化妝品企業上美集團計劃最快年內來港上市，目標在未來數星期內遞交上市申請，現時正與中金公司、中信証券及摩根大通等磋商來港上市事宜，料集資數億美元。據了解，集資金額及上市時間表等發行細節仍處於初步商討階段。

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念


上美集團成立於2002年，擁有韓束、一葉子、紅色小象等內地化妝品品牌，目前有兩大科研中心和兩大供應鏈，分別位於上海環球港和日本神戶；公司於2015年進行A輪融資，引入中信資本及聯新資本等投資者。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

稍早前有消息指，上美集團曾考慮在上海證券交易所上市，惟後來決定將上市計劃轉移到香港。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

化妝 集資 IPO 港股

上一篇文章

【第五波疫情】冀助企業渡難關 金管局再延長「預先批核還息不還本」計劃90天
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
【機不可失】90後買樓忘帶票　匆忙落500元訂金鎖盤　火速回家取票補訂　終成功以606萬上車
【機不可失】90後買樓忘帶票　匆忙落500元訂金鎖盤　火速回家取票補訂　終成功以606萬上車
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念
【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念
【職場熱話】打工仔私自調高分店產品售價 竟貴自家網店逾一倍 結果惹來一身蟻
【職場熱話】打工仔私自調高分店產品售價 竟貴自家網店逾一倍 結果惹來一身蟻
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款