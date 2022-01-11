【新股IPO】內地護膚品企業上美集團擬年內來港上市 最快數周內遞交上市申請

消息指，內地化妝品企業上美集團計劃最快年內來港上市，目標在未來數星期內遞交上市申請，現時正與中金公司、中信証券及摩根大通等磋商來港上市事宜，料集資數億美元。據了解，集資金額及上市時間表等發行細節仍處於初步商討階段。

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上美集團成立於2002年，擁有韓束、一葉子、紅色小象等內地化妝品品牌，目前有兩大科研中心和兩大供應鏈，分別位於上海環球港和日本神戶；公司於2015年進行A輪融資，引入中信資本及聯新資本等投資者。

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稍早前有消息指，上美集團曾考慮在上海證券交易所上市，惟後來決定將上市計劃轉移到香港。

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記者：張以正