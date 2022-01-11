【新冠疫苗】新加坡指打呢款疫苗 染疫死亡率最低

新加坡政府公布新冠疫苗接種後染疫死亡的數據，指去年死於新冠肺炎的新加坡人當中，近7成人沒有完成接種新冠疫苗。而新加坡政府更公布當地人接種各款新冠疫苗後染疫的死亡率，結果顯示接種一款mRNA技術疫苗後染疫死亡率最低。

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新加坡衛生部長王乙康周一（10日）宣布，全國全年共有802人死於新冠肺炎，其中555人沒有完成接種疫苗。

王乙康表示未打針民眾僅佔整體人口一小部分，但卻佔染疫死亡人數近7成。

而其餘247名去年染疫死亡民眾，則已經接種新冠疫苗，以下為按每10萬人計死亡率：

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王乙康在記者會上重申，與病毒共存仍然是新加坡的關鍵戰略，包括不會封鎖邊境。他指出政府無法過度重開所有社會活動並取消所有限制，但同時也不能鎖國，以免帶來大量痛苦。

新加坡政府預計Omicron變種在接下來數周會成為主流病毒。據悉新加坡的深切治療部病床使用率，在過去一周已經上升12%，政府也正加強培訓醫護來應付醫院龐大需求。

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責任編輯：鄭錦玲