【疫市開店】華御結母企推飯糰新品牌「OMUSUBI」　首間新店IFC開幕

▲ 百農社國際宣布推出全新飯糰品牌「OMUSUBI」，圖為百農社董事長西田宗生。（資料圖片）

華御結日式飯糰店母公司百農社國際，宣布推出全新飯糰品牌「OMUSUBI」，走國際化形象路線。該企目標於2025年亞洲開設2,000間分店，首間分店落戶於中環國際金融中心IFC。

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華御結母企百農社是次成立新品牌「OMUSUBI」，目標進軍全球各地，並將會於本港覓地興建超級工場，2023年動工。該企中期目標先於2025年亞洲開設2,000間分店，包括大灣區；長遠目標在2030年開設1萬間分店聘請員工約5萬人，日產1,000萬個日式飯糰。

▲ 「OMUSUBI」，目標進軍全球各地，並將會於本港覓地興建超級工場。

百農社董事長西田宗生表示，「OMUSUBI」品牌以安心安全、環境保護、擴展全球為中心，新品牌邀請名設計師佐藤可士和出任創意總監，IFC首間新形象店舖以簡約、溫暖、時尚為設計核心，新店裝潢及產品從食米生產到包裝都有考慮到環保，減少使用化學肥料、塑膠等。同時推出新口味御結日式飯糰及日式湯品。

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記者：王浩賢