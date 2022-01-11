  • 17°C
香港時間 : 2022111日 (二) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股低開後倒升　疫情下藥股表現迥異

股市 13:30 2022/01/11

分享：

港股半日低開後倒升，恒生指數半日升87點，報23833點，主板半日成交額708億元。

龍頭科網股普遍造好，京東 （09618） 股價升逾2%，半日收報277.4元；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 都報升，美團半日收報210.6元，騰訊就收報460元。

阿里巴巴逆市下跌　主席張勇辭任微博董事會

唯獨阿里巴巴 （09988） 逆市下跌，半日跌超過1%，收報125.8元。阿里巴巴主席張勇辭任微博董事會，微博同時宣布阿里巴巴集團首席市場官董本洪將接任董事。值得留意是，張勇在上個月亦辭任滴滴（美DIDI）董事，由阿里高級法務總監張毅接任。

**重溫《ET開市直擊》恒指有冇力突破二萬四？滙豐005要見60元關鍵在此！**【按此－附time code】

藥明系造好　藥明生物升逾6%

藥明系股份造好，藥明生物 （02269） 半日升超過6%，報87.8元，成為半日升幅最大藍籌。

藥明康德 （02359） 亦升超過6%，半日收報128.7元。藥明康德副董事長、全球首席投資官胡正國指，公司營業額及利潤增長可較去年進一步提升。

內房股醒神　憧憬中央放水

內房股及物管股今早表現向好，龍頭股中海外 （00688） 股價一度破頂，高見23.1元，半日升幅為3.6%。

市場憧憬中央政府有可能提前在第一季度放水，加上相信中央不想搞垮內房企業，令內房股有炒作。

欄名 : 財經精點1分鐘

相關文章

滙豐（00005）股價再破頂見51.95元　上望60元不是夢？
今日
滙豐（00005）股價再破頂見51.95元　上望60元不是夢？
新股環龍控股2260一度升兩成首掛表現勝商湯020　跟炒注意呢幾點
今日
新股環龍控股2260一度升兩成首掛表現勝商湯020　跟炒注意呢幾點
食品股破頂　一次過睇晒康師傅322vs旺旺151目標價睇幾多
今日
食品股破頂　一次過睇晒康師傅322vs旺旺151目標價睇幾多
中海外688破頂　話你知內房短炒長揸怎操作
今日
中海外688破頂　話你知內房短炒長揸怎操作
滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此
今日
滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此

你可能感興趣

滙豐（00005）股價再破頂見51.95元　上望60元不是夢？
今日 11:15
滙豐（00005）股價再破頂見51.95元　上望60元不是夢？
新股環龍控股2260一度升兩成首掛表現勝商湯020　跟炒注意呢幾點
今日 14:25
新股環龍控股2260一度升兩成首掛表現勝商湯020　跟炒注意呢幾點
食品股破頂　一次過睇晒康師傅322vs旺旺151目標價睇幾多
今日 13:55
食品股破頂　一次過睇晒康師傅322vs旺旺151目標價睇幾多

最新專欄文章 更多

恒指半日升近200點　滙豐升逾2%破頂
2022/01/10
恒指半日升近200點　滙豐升逾2%破頂
恒指半日高開低走　商湯股價再升逾9%
2022/01/04
恒指半日高開低走　商湯股價再升逾9%
恒指2022年開局半日轉跌144點　商湯逆市升近三成
2022/01/03
恒指2022年開局半日轉跌144點　商湯逆市升近三成
恒指輕微高開反彈乏力　商湯首掛股價升逾一成
2021/12/30
恒指輕微高開反彈乏力　商湯首掛股價升逾一成
恒指低開後反覆向下　科技股全綫下挫阿里巴巴再試「鐵底」
2021/12/29
恒指低開後反覆向下　科技股全綫下挫阿里巴巴再試「鐵底」
滴滴出行 藥明康德（02359） 藥明生物（02269） 中國海外發展（00688） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 疫情 張勇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

精選4厘藍籌高息股　孫運喜用四個準則嚴選呢3隻
精選4厘藍籌高息股　孫運喜用四個準則嚴選呢3隻
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港2%　夜期收市跌105點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港2%　夜期收市跌105點（不斷更新）
【恒大3333】恒大退租深圳總部大樓「拆招牌」　總部搬至深圳自有物業、非遷回廣州（有圖）
【恒大3333】恒大退租深圳總部大樓「拆招牌」　總部搬至深圳自有物業、非遷回廣州（有圖）
【美股期貨】道指期貨靠穩升5點　納指期貨微跌（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨靠穩升5點　納指期貨微跌（不斷更新）
【幼稚園及小學停課】幼稚園及小學周五起暫停面授課堂直至農曆新年假後　外展隊到校為5至11歲兒童接種科興
【幼稚園及小學停課】幼稚園及小學周五起暫停面授課堂直至農曆新年假後　外展隊到校為5至11歲兒童接種科興
【滙豐HSBC】滙豐升3%破頂　千個沽盤52元價位排隊先行獲利
【滙豐HSBC】滙豐升3%破頂　千個沽盤52元價位排隊先行獲利
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款