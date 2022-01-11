港股低開後倒升　疫情下藥股表現迥異

港股半日低開後倒升，恒生指數半日升87點，報23833點，主板半日成交額708億元。

龍頭科網股普遍造好，京東 （09618） 股價升逾2%，半日收報277.4元；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 都報升，美團半日收報210.6元，騰訊就收報460元。

阿里巴巴逆市下跌 主席張勇辭任微博董事會

唯獨阿里巴巴 （09988） 逆市下跌，半日跌超過1%，收報125.8元。阿里巴巴主席張勇辭任微博董事會，微博同時宣布阿里巴巴集團首席市場官董本洪將接任董事。值得留意是，張勇在上個月亦辭任滴滴（美DIDI）董事，由阿里高級法務總監張毅接任。

**重溫《ET開市直擊》恒指有冇力突破二萬四？滙豐005要見60元關鍵在此！**【按此－附time code】

藥明系造好 藥明生物升逾6%

藥明系股份造好，藥明生物 （02269） 半日升超過6%，報87.8元，成為半日升幅最大藍籌。

藥明康德 （02359） 亦升超過6%，半日收報128.7元。藥明康德副董事長、全球首席投資官胡正國指，公司營業額及利潤增長可較去年進一步提升。

內房股醒神 憧憬中央放水

內房股及物管股今早表現向好，龍頭股中海外 （00688） 股價一度破頂，高見23.1元，半日升幅為3.6%。

市場憧憬中央政府有可能提前在第一季度放水，加上相信中央不想搞垮內房企業，令內房股有炒作。