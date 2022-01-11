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【Apple】蘋果Lightning再受打擊！　中國工信部冀推動統一充電規格

科技 15:17 2022/01/11

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近日工信部正式回覆丁磊，希望盡快統一充電規格。

蘋果Lightning插頭或隨時受規管，網易執行長丁磊曾向中國工業和信息化部建議，應統一電子裝置的充電規格，希望進一步減少電子垃圾並實現碳中和。近日工信部也正式回覆丁磊，希望盡快統一充電規格。

【音樂版權】內地打擊壟斷行爲 音樂串流平台禁簽獨家版權協議

據《新浪新聞》報道，工信部近日針對丁磊的建議，回覆指會繼續推進相關國家標準制定，促進充電接口及技術融合統一，提高電器電子產品回收利用率，著力推動消費電子產業高質量發展。工信部亦在回覆中談到，目前針對如充電連接埠和技術、快充電源芯片等已經制定相關標準；接下來將會完善相關辦法，鼓勵廠商設計並生產統一連接埠、相容快充技術的電子產品，並且加強電子及電器產品的回收處理。

【抨擊蘋果】 不支援Android惹禍？ Google高層轟蘋果限制iMessage通用操作

至於歐盟已在去年9月提案立法統一充電規格，目的是為了環保，減少用戶在更換手機的同時一併更換充電器，這也讓市場主流的USB Type-C增加其市佔率。

現時市場大部分Android手機及平板電腦均使用USB Type-C連接埠，也被廣泛使用於手提電腦、無線耳機等產品上。然而蘋果iPhone則採用自家專屬的Lightning連接埠，展遠建立了以Lightning為核心的周邊生態圈，也使市場上呈現多種充電連接埠和技術並存的局面。

【漏洞不斷】Pixel 6再現Bug！  屏幕凍結致手機難以正常使用

責任編輯：廖淑瑩

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G今日正式公售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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