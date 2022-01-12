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【細價股急插】易緯集團周二插8成今再跌25%　個半月升5倍後「打回原形」、董事會：不知悉原因

股市 13:47 2022/01/12

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【細價股急插】易緯集團周二突插8成、董事會：不知悉原因　個半月升5倍後「打回原形」

再有細價股突然下跌，易緯集團 （03893） 周二低開1%後，不久跌幅加劇，最多跌近9成，低見0.249元。易緯集團最終收報0.38元，跌幅收窄至83.6%，成交逾2.35億元，易緯集團即日換手率急增至69.5%。

易緯集團周三未止跌，午後跌幅再度擴大至25%，暫報0.285元，即市成交4600萬元。

易緯集團周二收市後發公告指，在合理情況下作出有關公司之查詢後，董事會確認並不知悉導致股份不尋常股價波動的任何原因，任何必須公佈以避免出現虛假市場情況的資料，或任何內幕消息。

易緯集團2016年上市，主要從事木製品、家具與幕牆製造的貿易，並提供室內設計、項目諮詢和內部解決方案服務。公司去年11月股價突然炒上，從11月12日0.39元，至上周高位升至2.4元，累計升幅逾5倍。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

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港股 異動股 易緯集團（03893）
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