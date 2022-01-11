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【人事調動】Signal創辦人請辭 WhatsApp聯合創辦人暫任CEO

環球政經 14:55 2022/01/11

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即時通訊軟件Signal，由於在收集用戶數據上較其他同類軟件為少，成功吸引不少Whatsapp用戶轉會使用。Signal的聯合創辦人Moxie Marlinspike，近日於Signal的官方網誌透露，將會離任行政總裁一職。

【青姐話】金融豬肉即食麵   基建水泥多概念

Moxie Marlinspike在網誌指出，他將繼續留在Signal董事會，以實現Signal的使命，此外他亦會協助物色下任行政總裁的人選，至於現時同樣於Signal Foundation董事會任職的Brian Acton，將於這段過渡期間擔任臨時行政總裁。

【延伸閱讀】通訊軟件Signal功能強化　可容納40人同時進行視像通話

【2022年部署】瑞銀予恒指今年目標27000點 看好3大板塊 高盛選出近20隻首選港股  詳情請看【下一頁

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Brian Acton與Jan Koum於2009年聯合創辦Whatsapp，他在2017年離開Whatsapp後，於2018年2月與Moxie Marlinspike創辦Signal Foundation，以及其子公司Signal Messenger LLC。於2013年起開發Signal加密協議的Moxie Marlinspike，任職該公司的首任行政總裁。

【溫股知新】港股暫未有起色   增長股要等消息

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責任編輯：嚴浩文

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