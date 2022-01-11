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【新春消費】Pinkoi「開運祭」登陸將軍澳PopCorn　期間限定店集結港台賀年好物　登記成為會員更送「青鳥旅行」蛋卷一盒

理財智慧 15:01 2022/01/11

分享：

踏入2022年準備送牛迎虎，專門出售設計商品的電商平台Pinkoi.com展開新春特別企劃，於將軍澳PopCorn開設「開運祭」期間限定店，搜羅台灣及香港賀年好物，包括特色揮春、利是封、新年套裝、賀年禮盒等。

Pinkoi 首個圍繞新年為題的「開運祭」期間限定店，集結16個台灣及香港品牌，當中包括台灣品牌Happen Coffee哈本咖啡、 Geli 民雄金桔、 BnnBee 當支蜜等及香港品牌dodolulu、The Roll等，超過130款別緻賀年好物即場發售。

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

活動詳情：
Pinkoi 開運祭期間限定店
地址：將軍澳 PopCorn 1期地下中庭
⽇期：即⽇起⾄2022年2⽉7⽇
營業時間：星期⼀⾄⽇ 12:00-21:00
2⽉1⽇(初⼀) 及2⽉2⽇(初⼆) 13:00-18:00

即睇有咩好物：

    點擊圖片放大
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    +7

Pinkoi 同步限時加推「新會員．開運賞」青鳥旅行禮品送贈活動，由即日起至2022年1月20日期間在Pinkoi.com透過指定連結，登記成為Pinkoi新會員，即送台灣人氣美食「青鳥旅行」蛋卷五入裝乙盒。

優惠活動詳情：
活動⽇期：即⽇起⾄2022年1⽉20⽇
參加⽅法：透過指定連結或於限定店內即場使⽤店內QR Code登記成為新會員
兌換⽅法：凡成功登記成為新會員，即可於Pinkoi開運祭期間限定店@將軍澳PopCorn，換領「⻘⿃旅⾏」蛋卷五入裝⼄盒
*(數量有限，送完即⽌）

另外，Pinkoi.com推出2022 Pinkoi新春好物祭，精選超過170間新春美食品牌，於1月4日至1月25日期間，單館消費金額滿350元，即享港澳地區免運費優惠。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

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撰文 : 陳楚琨

QR Code 商品 美食 PopCorn 設計 香港 品牌 台灣 將軍澳

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