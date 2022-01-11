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【美國疫情】麻省確診數字或被低估 污水數據藏線索

環球社會熱點 16:06 2022/01/11

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美國受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，近期疫情依然嚴峻。美國麻省上周三（5日）新增逾2.7萬宗確診個案，按日亦有所增加。 但有美國傳媒報道，麻省污水數據顯示，真實確診數字或遠高於官方數據。有污水數據收集公司表示， 美國麻省疫情或較以往任何時候嚴重。

美國民主黨驚失民意 「藍州」未敢再封城 【下一頁】

麻省（Massachusetts）上周三新增逾2.76萬宗確診個案，按日增加逾600宗。波士頓媒體報道，上周從波士頓地區收集而來的污水中檢測到更多含新冠病毒樣本，估計真實確診數目或遠高於官方衛生部公布數據。

污水數據收集公司Biobot Analytics上周四（6日）表示，現時麻省疫情被低估情況或較以往任何時候嚴重。公司幕僚長Casey McGinley表示，最新數據顯示波士頓及其郊區真實確診數目，或遠高於以往任何時候，但她拒絕公開確切數目。

美國入院數創新高 確診連續6日平均逾50萬 【下一頁】

Biobot Analytics指，隨著民眾更多使用居家檢測工具，以及Omicron引致的輕微徵狀病例激增，官方未錄得感染個案比例或會繼續增加。公司更指，已在全美國範圍內看到類似現象， 即現時美國平均每日新增50萬宗確診的數據亦未能放映現實。

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責任編輯：李俊儀

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