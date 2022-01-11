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【2022展望】阿里巴巴公布十大科技趨勢　元宇宙竟榜上無名？

科技 16:06 2022/01/11

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報告預計於未來三年，矽光芯片將被廣泛應用於大型數據中心的高速資訊傳輸。

人工智能、芯片、雲端等近年引起討論，而阿里巴巴最近發表《2022 十大科技趨勢預測》報告，提出2022年十個對世界帶來重大影響的科技趨勢，當中覆蓋人工智能、芯片、計算和通訊等領域。

【科技新知】3D打印製作可彎曲OLED屏幕 打印技術突破

報告預測，芯片的研發領域將隨著其物理極限而發生重大改變，矽光芯片將迅速冒起。它結合了光子和電子的優勢，突破摩爾定律的物理限制，並且能夠滿足人工智能、雲計算所帶來的爆發性算力需求，預計於未來三年，矽光芯片將被廣泛應用於大型數據中心的高速資訊傳輸。

此外，新型網絡技術發展將推動雲計算走向雲、網、端融合的新計算體系，並實現雲、網、端的專業分工。雲作為大腦、網絡作為連接、終端作為交互介面，三者的融合將促進高精度工業模擬、即時工業質檢、虛實融合空間等新型應用加快實現。隨著雲、網、端多元長效的融合體驗，將不斷催生雲上新物種，預計未來兩年將有大量新型應用在融合的新計算體系中運行。

【創新科技】英國研新技術識別路軌危險 減少火車延誤

除了矽光芯片及雲、網、端融合，「AI for Science」亦成為十大科技趨勢。報告指出，科學基礎將迎來變革，由傳統實驗科學和理論科學兩大基礎範式，進而發展至AI for Science模式。通過將人工智能引入更底層的科研領域，以處理多維、多模態的大量數據，將有助科學家突破長久以來的研究瓶頸。

達摩院2022十大科技趨勢如下：

  • 雲、網、端融合
     
  • AI for Science
     
  • 矽光芯片
     
  • 綠色能源AI
     
  • 高精度醫療導航
     
  • 全域隱私計算 
     
  • XR互聯網 
     
  • 柔性感知機器人
     
  • 星地計算
     
  • 大小模型協同進化

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責任編輯：廖淑瑩

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