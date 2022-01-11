美垂死患者成功移植基因改造豬心 成全球首例

美國馬里蘭州大學醫學中心周一（11日）表示，成功將豬心移植至患有嚴重心臟病的男子體內，患者接受心臟移植手術3日後情況良好，亦是全球首宗豬心移植人體手術。由於該名男子不適合接受人類心臟移植或人工手術，移植豬心是拯救生命的唯一選擇。

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馬里蘭州大學醫學中心（University of Maryland Medicine）周一發表聲明，成功將豬心移植至57歲患有末期心贓病的男子貝內特（David Bennett）體內，患者接受手術3日後，康復情況良好

聲明指，由於貝內特患有其他疾病，並不適合接受人類心臟移植或安裝人工心臟，移植豬心是唯一可行、挽救生命的機會。貝內特在事前亦稱，只有接受移植手術或面對死亡，但自己希望想活下去，雖然機會渺茫，但亦是最後選擇。

美國食品及藥物管理局（FDA） 於上月31日緊急授權批准進行手術，豬心是由美國一間再生醫學公司Revivicor提供，團隊需從供體豬身上去除3組會導致人體免疫系統排斥的基因，並加入6組與免疫系統有關的人類基因，以及刪除一組防止豬心臟過度生長的基因。

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在手術當日，移植團隊將豬心取出放入特殊裝置內，保留其功能直至手術開始。

負責移植手術的醫生格里菲斯（Bartley P. Griffith）博士指，現時根本沒有足夠人類心臟為患者移植，因此樂觀認為，這項全球首宗豬心移植手術為患者未來提供重要選擇。

根據美國等候器官移植數據指，當地有逾10萬名患者等候移植心臟，每日平均有約17人在等候期間離世。

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責任編輯：郭麗明