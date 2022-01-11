食品股破頂　一次過睇晒康師傅322vs旺旺151目標價睇幾多

多隻食品股今早造好，其中康師傅 （00322） 股價及旺旺 （00151） 股價都相繼破頂，短綫仍有力上？（走勢圖見下）

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中央經濟工作會議早前指出，要實施好擴大內需戰略，增強發展內生動力。市場預期中央穩增長的政策今年將密集推出，其中包括促進消費等重要方案，政策層面上食品股可望受惠其中。再加息憧憬食品加價利好因素，食品股可看高一綫。

康師傅股價及旺旺股價今早相繼破頂

康師傅早段升逾2%，高見16.98元；旺旺股價早段亦逾2%，高見8.44元，同樣破頂。

▲ 康師傅（00322）股價今早破頂（截至下午1時53分）

▲ 旺旺（00151）股價今早破頂（截至下午1時55分）

康師傅目標看18.8元

康師傅股價去年8月見底回升，自11月升勢加快，隨後回調至50天綫約15元水平見支持，並呈橫行整固形態，昨日突破前頂。策略上可於16元附近吸納，目標看18.8元。

花旗薦買旺旺 目標價看9.21元

花旗早前發表報告指，旺旺將從2022年1月起，將其90%的乳品和飲料、80%的米果、50%的零食的本地銷售價格提高中單位數，料短期內毛利率壓力將緩解，目標價由8.83元調高至9.21元，並維持「買入」評級。