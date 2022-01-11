  • 17°C
香港時間 : 2022111日 (二) 14:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食品股破頂　一次過睇晒康師傅322vs旺旺151目標價睇幾多

當炒股 13:55 2022/01/11

分享：

多隻食品股今早造好，其中康師傅 （00322） 股價及旺旺 （00151） 股價都相繼破頂，短綫仍有力上？（走勢圖見下）

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為助開倉揀股*【按此速睇】

中央經濟工作會議早前指出，要實施好擴大內需戰略，增強發展內生動力。市場預期中央穩增長的政策今年將密集推出，其中包括促進消費等重要方案，政策層面上食品股可望受惠其中。再加息憧憬食品加價利好因素，食品股可看高一綫。

康師傅股價及旺旺股價今早相繼破頂

康師傅早段升逾2%，高見16.98元；旺旺股價早段亦逾2%，高見8.44元，同樣破頂。

康師傅（00322）股價今早破頂（截至下午1時53分）

旺旺（00151）股價今早破頂（截至下午1時55分）

康師傅目標看18.8元

康師傅股價去年8月見底回升，自11月升勢加快，隨後回調至50天綫約15元水平見支持，並呈橫行整固形態，昨日突破前頂。策略上可於16元附近吸納，目標看18.8元。　

花旗薦買旺旺　目標價看9.21元

花旗早前發表報告指，旺旺將從2022年1月起，將其90%的乳品和飲料、80%的米果、50%的零食的本地銷售價格提高中單位數，料短期內毛利率壓力將緩解，目標價由8.83元調高至9.21元，並維持「買入」評級。

 

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此
今日
滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此
港股跌勢已轉？聶振邦：恒指能否突破二萬四睇呢個因素！
今日
港股跌勢已轉？聶振邦：恒指能否突破二萬四睇呢個因素！
「星之子」陳易希花14萬買虛擬土地　元宇宙商機有幾大？
今日
「星之子」陳易希花14萬買虛擬土地　元宇宙商機有幾大？
滙豐（00005）股價再破頂見51.95元　上望60元不是夢？
今日
滙豐（00005）股價再破頂見51.95元　上望60元不是夢？
抵玩高息藍籌　每手唔使3,000元賺近8厘股息
2022/01/10
抵玩高息藍籌　每手唔使3,000元賺近8厘股息

你可能感興趣

滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此
今日 12:28
滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此
港股跌勢已轉？聶振邦：恒指能否突破二萬四睇呢個因素！
今日 12:06
港股跌勢已轉？聶振邦：恒指能否突破二萬四睇呢個因素！
「星之子」陳易希花14萬買虛擬土地　元宇宙商機有幾大？
今日 12:05
「星之子」陳易希花14萬買虛擬土地　元宇宙商機有幾大？

最新專欄文章 更多

新股環龍控股2260一度升兩成首掛表現勝商湯020　跟炒注意呢幾點
今日
新股環龍控股2260一度升兩成首掛表現勝商湯020　跟炒注意呢幾點
中海外688破頂　話你知內房短炒長揸怎操作
今日
中海外688破頂　話你知內房短炒長揸怎操作
本地銀行股大比拼　滙豐005 vs 恒生銀行011 vs 中銀香港2388揀邊隻？
今日
本地銀行股大比拼　滙豐005 vs 恒生銀行011 vs 中銀香港2388揀邊隻？
滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此
今日
滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此
港股跌勢已轉？聶振邦：恒指能否突破二萬四睇呢個因素！
今日
港股跌勢已轉？聶振邦：恒指能否突破二萬四睇呢個因素！
見底 康師傅（00322） 買入 目標價 經濟 壓力

上一篇文章

中海外688破頂　話你知內房短炒長揸怎操作

下一篇文章

【大行報告】野村：Omicron病毒衝擊中國動態清零方針　惟僅一半機率年內放寬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【滙豐HSBC】滙豐升3%破頂　千個沽盤52元價位排隊先行獲利
【滙豐HSBC】滙豐升3%破頂　千個沽盤52元價位排隊先行獲利
精選4厘藍籌高息股　孫運喜用四個準則嚴選呢3隻
精選4厘藍籌高息股　孫運喜用四個準則嚴選呢3隻
【幼稚園及小學停課】幼稚園及小學周五起暫停面授課堂直至農曆新年假後 中學照常上課
【幼稚園及小學停課】幼稚園及小學周五起暫停面授課堂直至農曆新年假後 中學照常上課
【美股期貨】道指期貨靠穩升5點　納指期貨微跌（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨靠穩升5點　納指期貨微跌（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港2%　夜期收市跌105點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港2%　夜期收市跌105點（不斷更新）
【恒大3333】恒大退租深圳總部大樓「拆招牌」　總部搬至深圳自有物業、非遷回廣州（有圖）
【恒大3333】恒大退租深圳總部大樓「拆招牌」　總部搬至深圳自有物業、非遷回廣州（有圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款